مؤسسات مالية أمريكية تخصص 4 مليارات دولار لبناء مفاعلات نووية صغيرة في بولندا

أعلن السفير الأمريكي في وارسو مارك بريجنسكي، في مراسم توقيع "اتفاقيات النوايا"، أن بنك "إيكسيم" الأمريكي سيخصص 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروع في بولندا لإنشاء مفاعلات نووية صغيرة.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى مليار آخر لنفس الغرض ستخصصه وكالة Development Finance Corporation.

ووفقا له فإن الاتفاقيات تتعلق بمفاعلات BWRX-300 التي صممتها شركة هيتاشي للطاقة النووية.

وقال السفير "بولندا بحاجة إلى حلول طاقة جديدة لحماية نفسها من النفوذ الروسي، للوفاء بالتزامات المناخ وتعزيز تنمية الاقتصاد". وأضاف: "لقد اتخذنا اليوم خطوة مهمة لمستقبل بولندا. ستكون الطاقة جزءا مهما من التعاون البولندي الأمريكي خلال المائة عام القادمة".

وتعتزم شركة الطاقة البولندية "أولين" (ORLEN) بناء مفاعل نووي صغير في العقد الحالي ولهذه الغاية، تم إنشاء المشروع المشترك ORLEN Synthos Green Energy الذي ينبغي أن يكون مسؤولا عن إعداد وتسويق تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة في بولندا.

ويتطلب بناء مفاعل من طراز BWRX-300 حوالي ثلث الوقت الذي يستغرقه بناء محطة طاقة نووية كبيرة تقليدية، كما يتم خفض تكاليف البناء بحوالي 30%.

المصدر: نوفوستي