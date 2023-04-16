وزارة الخزانة الأمريكية: عودة استقرار القطاع البنكي بعد إفلاس بنك  SVB

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية ردا على إفلاس بنك SVB منعت تدفق الأموال من النظام المصرفي، وأعادت استقرار الوضع بشكل عام

وقالت يلين خلال مقابلة مع قناة "CNN": "نرى أن تدفق الأموال من النظام المصرفي توقف، وهدأ الوضع بشكل عام نتيجة للإجراءات التي اتخذتها السلطات .. وبالطبع، نحن نواصل مراقبة ما يحدث عن كثب".

في مارس أغلق المنظمون الماليون في كاليفورنيا بنك Silicon Valley Bank، الذي يعد أكبر بنك يشهر إفلاسه في الولايات المتحدة منذ أزمة عام 2008، وثاني أكبر بنك في التاريخ.

وأشارت يلين إلى أن البنوك تتبع سياسة شديدة الحذر في إصدار القروض، وأوضحت أن هذه القيود الذاتية يمكن أن تغدو في المستقبل بديلا لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يتبناه الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للحد من التضخم.

وتابعت الوزيرة: "أنا لا أرى أي شيء دراماتيكي حتى الآن من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على مستقبل (الاقتصاد الأمريكي). يبدو لي أننا نحقق نموا معتدلا، ونحافظ على سوق عمل قوية مع الحد من التضخم".

المصدر: ريا نوفوستي