الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوافق على استحواذ UBS على أصول "كريدي سويس"

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن موافقته على استحواذ مصرف UBS السويسري على الأصول الأمريكية لمصرف "كريدي سويس".

وتعهد UBS بأن يقدم للاحتياطي الفدرالي خطة للاستحواذ على أصول "كريدي سويس"، ستحصل على شروط صارمة أكثر، بما في ذلك معايير محددة للسيولة.

وسيقوم الاحتياطي الفدرالي بتحليل اندماج المصرفين، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى ظهور مؤسسة مالية كبرى، تمتلك أصولا بقيمة أكثر من 250 مليار دولار وحجم الاستثمارات الإجمالي أكثر من 5 تريليونات دولار.

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وفي 19 مارس الماضي كان المجلس الاتحادي السويسري قد وافق على استحواذ مصرف UBS على "كريدي سويس"، وقدم الضمانات الضرورية للبنك المركزي في البلاد.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 3 مليارات فرنك سويسري (3.24 مليار دولار)، ومن المتوقع إتمامها في النصف الثاني من العام الجاري.

وواجه "كريدي سويس"، ثاني أكبر المصارف السويسرية أزمة ثقة وتراجعا شديدا لأسهمه في الشهر الماضي، مما أثار مخاوف في الأسواق بشأن إمكانية انهياره.

المصدر: تاس