روسيا والصين وباكستان وإيران تؤكد استعدادها للتعاون الاقتصادي والتجاري مع أفغانستان

أفاد وزراء خارجية روسيا والصين وإيران وباكستان في بيان مشترك، بأن الدول الأربع مستعدة لتنفيذ تعاون اقتصادي وتجاري مع أفغانستان.

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وجاء البيان المشترك عقب اجتماع عقده وزراء خارجية الدول الأربع في سمرقند بأوزباكستان اليوم الخميس.

كذلك قرر وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان في الاجتماع تعزيز التنسيق على مختلف المستويات بشأن القضايا الأفغانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "الوزراء أعربوا عن استعدادهم لمواصلة دعم السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان وإجراء التبادلات الاقتصادية والتجارية، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي للاستثمار في أفغانستان".

كذلك دعت الدول أفغانستان إلى مراقبة ومنع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود وحل المشاكل المحتملة مع الدول المجاورة من خلال الحوار.

ودعا البيان المشترك أيضا لروسيا والصين وباكستان وإيران اليوم، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في أفغانستان، ورفع العقوبات المفروضة ضد هذا البلد فورا.

المصدر: نوفوستي