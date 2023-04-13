كيف يتم تداول أسعار الذهب الأسود قبل صدور تقرير "أوبك"؟

انخفضت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات الخميس، بعد صعود سجلته مؤخرا، ويأتي التراجع وسط ترقب الأسواق لتقرير "أوبك" الشهري الذي من المقرر صدوره اليوم.

وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.04% إلى 83.23 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 87.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويعطي تقرير منظمة "أوبك" الشهري دلالة عن الوضع في أسواق الطاقة العالمية، ويحاول الخبراء والمحللون من خلاله استخلاص مؤشرات عن اتجاه الطلب والعرض في المستقبل.

المصدر: RT + بلومبرغ