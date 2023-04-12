تقرير عن أكبر 5 رؤساء مجالس إدارات ملكية في الأسهم السعودية

ارتفعت القيمة السوقية لملكية 5 رؤساء لمجالس إدارات شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 15.1% (10.2 مليار ريال) خلال الربع الأول من عام 2023، وفق تقرير لصحيفة "الاقتصادية".

وفي تقرير استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أشارت "الاقتصادية"، إلى أن 3 رؤساء حققوا من بين الخمسة، مكاسب سوقية بنسب 32.1%، و12.4%، و1.2%، بينما تراجعت القيمة السوقية لملكية رئيسين لمجلسي إدارة بنسب 7.5% و2.3%.

وعن مكاسب الرؤساء الخمسة، فالنسبة الأكبرة كانت لرئيس مجلس إدارة مجموعة سليمان الحبيب، سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب، حيث شكلت 97.4% من المكاسب خلال الربع الأول بنحو 9.9%، حيث جاء الارتفاع في القيمة السوقية لملكية الرؤساء من ارتفاع أسعار الأسهم فقط، فيما لم تشهد ملكية أي منهم زيادة في عدد الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

ترتيب رؤساء مجالس الإدارة الخمسة وفق الأعلى ملكية بالقيمة:

- نال سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة سليمان الحبيب البالغ ملكيته 40.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول، مقابل 30.9 مليار ريال بنهاية 2022، الصدارة، بمكاسب 32.1% (9.9 مليار ريال)، نظير حصته البالغة 40.03 في المائة من الشركة (140.1 مليون سهم).

- في الترتيب الثاني، الأمير الوليد طلال عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الذي بلغت ملكيته 22.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول مقابل 22.4 مليار ريال بنهاية 2022، بمكاسب سوقية 1.2% (261 مليون ريال)، نظير حصته البالغة 78.13% من الشركة (2895.6 مليون سهم).

- في الترتيب الثالث، عبد الله سليمان عبدالعزيز الراجحى، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، بملكية قيمتها 6.41 مليار ريال بنهاية الربع الأول، مقابل 6.56 مليار ريال في نهاية 2022، بخسائر سوقية نسبتها 2.3% (148 مليون ريال)، وذلك عن حصته البالغة 2.18% من المصرف (87.2 مليون سهم).

- في الترتيب الرابع، محمد سلطان حماد السبيعي، رئيس مجلس إدارة شركة المواساة، حيث بلغت قيمة الملكية 4.11 مليار ريال بنهاية الربع الأول، مقابل 3.66 مليار ريال في نهاية 2022، بمكاسب سوقية نسبتها 12.4% (455 مليون ريال)، وذلك عن حصته البالغة 17.5% من الشركة (17.5 مليون سهم).

- الترتيب الخامس، محمد عبد الله راشد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، بملكية قيمتها 3.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول، مقابل 4.05 مليار ريال بنهاية 2022، بخسائر سوقية نسبتها 7.5% (304 ملايين ريال)، نظير حصته البالغة 3.65% من الشركة (26.65 مليون سهم).

جدير بالذكر أنه منذ يوليو 2017، بدأت منصة "تداول" الإفصاح من خلال موقعها الإلكتروني عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي في الشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي، وذلك بناء على المعلومات التي يتم تزويد تداول بها عن طريق الشركات المدرجة.

المصدر: "الاقتصادية"