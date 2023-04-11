روسيا تبحث تزويد هنغاريا بكميات إضافية من الغاز

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها تبحث إمكانية إمداد هنغاريا بكميات إضافية من الغاز، تفوق المنصوص عليها في العقود المبرمة.

وقالت الشركة في بيانها: "سننظر في إمكانية إمداد هنغاريا بكميات إضافية من الغاز تفوق المتعاقد عليها عام 2023، وتسديد الجانب الهنغاري مدفوعات مستحقة مؤجلة".

إقرأ المزيد

وصرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأن بلاده مددت اتفاقا مع روسيا بشأن إمدادات إضافية من الغاز، واتفقت على مدفوعات بشروط تفضيلية للجزء الرئيسي من إمدادات الوقود الأزرق.

وكان وزير الخارجية الهنغاري قد وصل اليوم إلى موسكو، لبحث التعاون المشترك بين روسيا وهنغاريا في مجال الطاقة، رغم عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، وعقوبات الاتحاد ضد روسيا وغازها.

المصدر: نوفوستي