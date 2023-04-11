خبير اقتصادي مصري: 14 ألف عقوبة لم تمنع روسيا من دعم العرب

توقع الخبير الاقتصادي المصري أبوبكر الديب، أن تشهد العلاقات التجارية بين الدول العربية وروسيا تحسنا مطردا، بسبب العلاقات المتميزة التي تجمع بينهم.

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وأوضح في تصريحات لـRT أنه رغم فرض أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون أكثر من 14 ألف عقوبة على روسيا لمحاولة إضعاف اقتصادها وتجارتها الخارجية، إلا أن الأمر لم ينجح.

وقال أبوبكر الديب إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية تجاوز 18 مليار دولار في عام 2021، متوقعا زيادته خلال الفترة المقبلة حيث ترتبط المنطقة العربية بعلاقات قوية مع روسيا وخاصة في الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها استثمارات النفط والغاز، كما في العراق ومصر، فضلا عن استيراد الدول العربية للقمح والحبوب من روسيا، وهناك السياحة الروسية التي تشكل موردا مهما لدول مثل مصر وتونس.

وأكد أن روسيا دشنت مؤخرا 400 مشروع استثماري في المنطقة العربية بتكلفة بلغت 40 مليار دولار.

وأشار الي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر وصل خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار، وفي مارس الماضي استقبلت القاهرة وفدا من رجال الأعمال الروس في قطاعات مختلفة لبحث سبل جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن مصر مشتركة في اتفاقيات الدول العربية والافريقية والاوروبية ما يجعلها مفتاح لأكثر من 2 مليار مستهلك كما أن إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الروسية يعزز التبادل التجاري ويقلل الاعتماد على الدولار.

المصدر: RT