سعر البيتكوين يتجاوز 30 ألف دولار لأول مرة منذ 10 يونيو 2022

دلت معطيات منصة Coindesk، أن قيمة البيتكوين ارتفعت خلال المداولات التجارية بأكثر من 5٪، لتصل إلى 30.194 ألف دولار وذلك مع حلول الخامسة صباحا بتوقيت موسكو.

ومع حلول الساعة الخامسة و22 دقيقة بتوقيت موسكو، تسارعت وتيرة نمو المؤشر ووصل إلى مستوى 30.381 ألف دولار (+ 7.30٪).

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كانت آخر مرة تجاوزت فيها قيمة البيتكوين 30 ألف دولار في 10 يونيو 2022.

وقبل عدة أيام، أفادت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن خبراء من أكبر مشغل لمراكز معالجة البيانات، بأن روسيا صعدت إلى المرتبة الثانية بالعالم من حيث حجم القدرات المشاركة في تعدين العملات المشفرة (1 غيغاواط).

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال هي الرائدة من حيث قدرات تعدين العملات الرقمية وتبلغ قدرتها 3 - 4 غيغاواط، فيما تبلغ قدرة روسيا 1 غيغاواط.

وتشمل المراكز العشرة الأولى دول الخليج (700 ميغاواط) وكندا (400 ميغاواط) وماليزيا (300 ميغاواط) والأرجنتين (135 ميغاواط) وآيسلندا (120 ميغاواط) وباراغواي (100-125 ميغاواط) وكازاخستان (100 ميغاواط) وإيرلندا (90 ميغاواط).

المصدر: وكالات