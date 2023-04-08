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التبادل التجاري الإيراني الأمريكي ينمو 35 %

مال وأعمال

التبادل التجاري الإيراني الأمريكي ينمو 35 %
وسائل إعلام
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أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي تسجيل التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في شهري يناير وفبراير 2023، واقع 9.6 مليون دولار بنمو 35% على أساس سنوي.

وأشار المكتب في بيان اليوم السبت، إلى أن التبادل التجاري في الفترة المماثلة عام 2022 كان قد حقق 7.1 مليون دولار.

وبحسب المكتب فإن "صادرات إيران إلى أمريكا في أول شهرين من عام 2023، سجلت 0.1 مليون دولار من دون تغيير يذكر عن العام 2022".

في المقابل أكد المكتب أن الصادرات الأمريكية إلى إيران في فبراير 2023 قد سجلت 6.4 مليون دولار صعودا عن 2 مليون دولار بالشهر المماثل عام 2022.

التبادل التجاري الإيراني الأمريكي ينمو 35 %
census.gov/foreign-trade
التبادل التجاري الإيراني الأمريكي ينمو 35 %
census.gov/foreign-trade

المصدر: RT

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