صحيفة: شركة بريطانية باعت أجهزة إلكترونية إلى روسيا بـ1.2 مليار دولار رغم العقوبات

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن شركة Mykines البريطانية باعت أجهزة إلكترونية إلى روسيا بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها، قامت صدرت شبه الموصلات والخوادم وأجهزة اللاب توب ومكونات الحواسيب ومعدات لشبكات الاتصال وغيرها من الإلكترونيات.

وكانت بين تلك المعدات منتجات "هواوي" و"H3C" و"إنتل" و"AMD" و"آبل" و"سامسونغ"، علما بأن الكثير من تلك الشركات غادرت السوق الروسية بعد العقوبات الغربية مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وحسب الوثائق الجمركية، فإن ما لا يقل عن 982 مليون دولار من هذه الصادرات خاضعة لحظر التصدير الذي فرضته بريطانيا على الشركات والأفراد.

وتشير الصحيفة إلى أن بيع هذه المنتجات بدون موافقة السلطات البريطانية قد يمثل انتهاكا للعقوبات البريطانية، بغض النظر عن أن معظم المنتجات تم تصديرها إلى روسيا عبر دول ثالثة، وخصوصا الصين.

وقالت "فاينانشال تايمز" إن ما تم الكشف عنه، يضع علامة استفهام حول فاعلية الجهود البريطانية في التضييق على روسيا.

المصدر: "فاينانشال تايمز"