"إيرباص" تبرم مع شركة صينية صفقة لتزويدها بـ50 مروحية

أعلنت المجموعة الأوروبية، أن شركة "إيرباص هيليكوبترز" وقعت عقدا ضخما مع شركة التأجير الصينية "جي دي إيه تي"، لبيعها خمسين مروحية "إتش 160" الجديدة متعددة المهام.

وأبرم العقد خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الصين.

ويعد هذا العقد، الذي لم يتم الكشف عن قيمته، الأضخم منذ بدء بيع هذه المروحيات في العام 2015، إذ تم بيع حوالى مئة نسخة منها حتى الآن.

وحسبما أفادت "إيرباص هيليكوبترز" في بيان، سيتم استخدام هذه المروحيات لنقل الأفراد إلى منصات النفط والغاز ومزارع الرياح البحرية، وكذلك للخدمات الطبية الطارئة وغيرها من المهمات التي تدخل في إطار الخدمة العامة.

ونقل البيان عن مدير الشركة برونو إيفين، قوله إنه "تم تصميم اتش 160 منذ البداية كمروحية متعددة المهام، وهي بالتالي مناسبة تماما للقطاعات المتعدّدة التي تخدمها شركة التأجير".

وقال بيتر جيانغ، مدير "جي دي آي تي"، "نرى إمكانات كبيرة لإتش 160 في الصين، خصوصا في قطاع الطاقة".

وتتمتع مروحية "إتش 160" ذات محركين بقدرة جيدة فهي قادرة على حمل 12 شخصا، بالإضافة إلى طيارين، على مسافة 880 كيلومترا تقريبا.

وتحتوي هذه المروحية على شفرات منحنية لتقليل الضوضاء، وقمرة قيادة مبسطة وسلامة طيران مرتفعة.

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المصدر: أ ف ب