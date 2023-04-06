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في بورصة موسكو.. الدولار عند أعلى مستوى في نحو عام

مال وأعمال

في بورصة موسكو.. الدولار عند أعلى مستوى في نحو عام
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف الدولار واليورو أمام الروبل الروسي في بورصة موسكو اليوم الخميس، وصعدت العملة الأمريكية فوق مستوى 80 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 18 أبريل 2022.

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.3% إلى 80.07 روبل (الروبل = 100 كوبيكا)، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.19% إلى 87.45 روبل.

أما العملة الصينية اليوان فقد صعدت بنسبة 0.43% إلى 11.627 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.82% إلى 2500.8 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.41% إلى 987.51 نقطة.

المصدر: RT + تاس

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