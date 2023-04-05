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استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل (فيديو)

مال وأعمال

استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل (فيديو)
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قالت قناة "الإخبارية" السعودية إنه تم استئناف الرحلات الجوية بين مطاري جدة وأربيل.

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وتم استئناف الرحلات، اليوم الأربعاء، وسط ترحيب من كردستان العراق، حيث تقدم هذه الرحلات العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى السعودية.

وتعد هذه الرحلات المنتظمة بين السعودية وأربيل غير مقتصرة على الحج والعمرة، وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام القادمة.

وسيتم استئناف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

ويأتي استئناف الرحلات المنتظمة امتدادا لجهود تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات، من خلال مخرجات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي بقيادة وإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وسيسهم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين السعودية والعراق في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري، وتسهيل التنقل للأفراد والأسر والمستثمرين ورجال الأعمال، فضلا عن تيسير خدمات الشحن الجوي للبضائع والمنتجات المختلفة.

المصدر: الإخبارية

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