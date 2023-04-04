البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار

أعلن البنك الدولي عن منح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز الشمول المالي والرقمي.

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وذكر بيان للبنك الدولي، أمس الاثنين، أن مجلس مديريه التنفيذيين أجاز في 31 مارس تمويلا ثالثا "لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين".

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملیارات دولار.

وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من 4 اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.

وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسبمر 2018.

وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

المصدر: وكالة المغرب العربي