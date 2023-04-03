"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها للاقتصاد التركي

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لتركيا عند "B"، بينما عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان، إن "ارتفاع عجز الحساب الجاري التركي ومحدودية الاحتياطيات القابلة للاستخدام وارتفاع التضخم يجعل النظرة المستقبلية لسعر الصرف ضبابية".

ووفقا للوكالة فإن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سينمو في نهاية العام بما يزيد قليلا عن 2% مقارنة بزيادة قدرها 5.6% العام الماضي. وتتوقع الوكالة أيضا أن يظل التضخم في البلاد مرتفعا عند 45% (متوسط) هذا العام.

وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني لتركيا قد يتم تخفيضه إذا ازداد الضغط على الاستقرار المالي والميزانية التركية وهو ما قد يكون ناجما عن انخفاض الليرة التركية مجددا.

في الوقت نفسه، يمكن أن ترفع وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف التركي إذا تحسنت فعالية السياسة النقدية وظهرت القدرة على التوقع.

المصدر: نوفوستي