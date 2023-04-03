شركات طيران في الشرق الأوسط تقبل بطاقات مصرفية روسية في عمليات الدفع

بدأت بعض شركات الطيران في دول الشرق الأوسط بقبول الدفع بواسطة بطاقات مصرفية روسية تعمل بأنظمة "فيزا" و"ماستر كارد" اللتين انسحبتا من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي تم فرضها.

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وعن طريقة الدفع بواسطة هذه البطاقات، قالت صحيفة "إزفيستيا" إن شركتي الطيران Air Arabia وFly Dubai تقترحان دفع ثمن التذكرة عبر رابط لنظام الدفع السريع.

وأوضحت الصحيفة أنه يتوجب على المشتري أولا إجراء حجز في الموقع الرسمي للشركة، ومن ثم الاتصال بخدمة الدعم من أجل أن ترسل رسالة تتضمن رابط لتحويل الأموال عبره.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن عملية الدفع بواسطة هذه البطاقات تكلف رسوما نسبتها 6% من المبلغ الإجمالي، ويتم تحصيل رسوم تبلغ 2000 روبل عند شراء تذاكر الرحلات الجوية لشركة "فلاي دبي".

ويمكن الدفع في شركة "طيران الإمارات" باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)، وللدفع بواسطة هذه الطريقة يتوجب على المشتري أن يطلب الرمز عن طريق البريد الإلكتروني وعند استلامه مسح الرمز الضوئي.

المصدر: إزفيستيا