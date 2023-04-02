بقيادة السعودية وروسيا.. عدد من الدول المنتجة للنفط تخفض إنتاجها طواعية

قررت مجموعة من الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج طوعيا بالتنسيق مع عدد من الدول التي شاركت بإعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، اعتبارا من شهر مايو وحتى نهاية العام.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان، إن روسيا ستنفذ خفضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من متوسط ​​الإنتاج في فبراير حتى نهاية عام 2023.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية: "كإجراء مسؤول ووقائي، تنفذ روسيا خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، من متوسط ​​مستوى إنتاج فبراير، المحدد وفقا لمصادر مستقلة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها".

ووفقا لبيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية، "ستخفض الإمارات طواعية الإنتاج بمقدار 144 ألف برميل يوميا".

بينما أفاد بيان للنفط العراقية بخفض الإنتاج الطوعي "بمعدل 211 ألف برميل يوميا"، أما نظيرتها الجزائرية فقررت "الخفض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميا".

بالإضافة إلى ذلك، دعم الكويت تخفيضات الإنتاج بمقدار 128 ألف برميل يوميا، وسلطنة عمان - بمقدار 40 ألف برميل يوميا، ومن الدول خارج منظمة أوبك، أعلنت وزارة النفط الكازاخية، "تنفيذ خفض طوعي بمقدار 78 ألف برميل يوميا".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن سوق النفط العالمية تشهد الآن فترة من التقلب الشديد وعدم القدرة على التنبؤ بسبب الأزمة المصرفية المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي والقرارات غير المتوقعة وقصيرة النظر في سياسة الطاقة، مشددا على أن "القدرة على التنبؤ في سوق النفط العالمية عنصرا أساسيا في ضمان أمن الطاقة".

المصدر: تاس