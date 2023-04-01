"بلومبرغ": نمو الطلب على ناقلات النفط سببه توسّع القدرات الإنتاجية في آسيا والشرق الأوسط

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن هناك طفرة في بناء ناقلات النفط والمنتجات النفطية في العالم، مشيرة إلى أن هذا يرتبط بإعادة توجيه تدفقات الطاقة باتجاه الدول الآسيوية.

ونقلت "بلومبرغ" عن الشركة الوسيطة Braemar اليوم السبت، أنه تم الطلب على 38 ناقلة متوسطة الحجم خلال الربع الأول من عام 2023، مما يجعل فترة الـ3 أشهر هذه واحدة من أكثر الفترات زخما لبناة السفن وذلك منذ العام 2013.

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بدوره، أشار وسيط الشحن Simpson Spence Youn، إلى أن عدد السفن الجديدة التي تم تخصيص أرقام تسلسلية دولية لها هذا العام بلغ 28، وهو رقم مرتفع مقابل 31 رقما تسلسليا فقط لكامل عام 2022.

وبحسب وكالة التحليل "كيبلر"، فإن متوسط ​​الحجم الإجمالي للنفط والمنتجات النفطية الموجودة حاليا على متن السفن يتجاوز 200 مليون برميل، بارتفاع مقداره 177 مليون برميل عن عام 2021.

هذا ويستشهد خبراء "بلومبرغ" بزيادة حصة الدول الآسيوية في تكرير النفط العالمي كسبب لنمو أسطول الناقلات.

يشار إلى أن انتشار وباء فيروس كورونا في 2020-2021، أدى لانخفاض الطلب على الوقود، وتم إغلاق عدد كبير من المصافي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو خفض أحجام معالجة النفط فيها.

وعلى الطرف المقابل، تتوسّع القدرات الإنتاجية في آسيا والشرق الأوسط، ونتيجة لذلك تتزايد الصادرات من هذه المناطق الآن.

المصدر: تاس