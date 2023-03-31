سوتشي الروسية تتفوق على نيويورك ولندن ودبي بسعر المساكن الفاخرة

تفوقت مدينة سوتشي الروسية، المطلة على البحر الأسود، على نيويورك وسنغافورة ولندن ودبي من حيث سعر المساكن الفاخرة، بحسب ما ذكرته مجموعة "نايت فرانك" NF.

وتصنف المجموعة مدن العالم من حيث عدد الأمتار المربعة في المساكن الفاخرة التي يمكن شراؤها مقابل مليون دولار.

ووفقا لمؤشر المساكن الفاخرة، الذي تصدره المجموعة، فقد جاء المنتجع الروسي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، إذ يمكن شراء 29 مترا مربعا من السكن الفاخر في المدينة الروسية مقابل مليون دولار.

واحتلت مدينتا موناكو وهونغ كونغ المركزين الأولين، حيث يمكن شراء 17 مترا مربعا في موناكو و21 مترا مربعا في هونغ كونغ مقابل مليون دولار.

بعد سوتشي في المرتبة الرابعة جاءت مدينة نيويورك (33 مترا مربعا) ومن ثم سنغافورة (34 مترا مربعا).

وفي الوقت نفسه، احتلت العاصمة الروسية موسكو المركز الثاني عشر في التصنيف أما مدينة سان بطرسبورغ فقد جاءت في المركز الحادي والعشرين.

واللافت في التصنيف أن مدينة دبي بالإمارات جاءت في المرتبة الـ18، إذ يمكن شراء 105 أمتار من السكن الفاخر في المدينة الإماراتية مقابل مليون دولار.

وفيما يلي ترتيب أول عشر مدن بحسب مؤشر المساكن الفاخرة:

1. موناكو: 17 مترا مربعا من سكن فاخر يمكن شراؤها بملبغ مليون دولار.

2. هونغ كونغ: 21 مترا مربعا.

3. سوتشي الروسية: 29 مترا مربعا.

4. نيويورك: 33 مترا مربعا.

5. سنغافورة: 34 مترا مربعا.

6. لندن: 34 مترا مربعا.

7. جنيف: 37 مترا مربعا.

8. لوس أنجلوس: 39 مترا مربعا.

9. باريس: 43 مترا مربعا.

10. سيدني: 44 مترا مربعا.

المصدر: أر بي كا