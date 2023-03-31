البطالة تقفز بشكل غير متوقع في أكبر اقتصاد أوروبي
Globallookpress
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أظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، أن معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6%.
وقالت الوكالة، إن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع الشهر الجاري (مارس 2023) إلى 5.6% من 5.5% تم تسجيلها في فبراير الماضي.
وجاءت نتيجة شهر مارس 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX، أن يظل المؤشر عند مستوى فبراير 2023.
المصدر: نوفوستي