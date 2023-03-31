 
مباشر

البطالة تقفز بشكل غير متوقع في أكبر اقتصاد أوروبي

مال وأعمال

البطالة تقفز بشكل غير متوقع في أكبر اقتصاد أوروبي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1ei

أظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، أن معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6%.

وقالت الوكالة، إن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع الشهر الجاري (مارس 2023) إلى 5.6% من 5.5% تم تسجيلها في فبراير الماضي.

وجاءت نتيجة شهر مارس 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX، أن يظل المؤشر عند مستوى فبراير 2023.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا