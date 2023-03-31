البطالة تقفز بشكل غير متوقع في أكبر اقتصاد أوروبي

أظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، أن معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6%.

وقالت الوكالة، إن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع الشهر الجاري (مارس 2023) إلى 5.6% من 5.5% تم تسجيلها في فبراير الماضي.

وجاءت نتيجة شهر مارس 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX، أن يظل المؤشر عند مستوى فبراير 2023.

المصدر: نوفوستي