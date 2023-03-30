بوتين خلال افتتاح منشآت تصنيع أدوية يدعو لزيادة إنتاج المواد الطبية في البلاد

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية زيادة حصة إنتاج المواد الطبية في روسيا من أجل تحقيق الاستغناء عن الشركات الأجنبية.

وقال بوتين، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في افتتاح منشآت لإنتاج الأدوية في مقاطعات كالينينغراد وسان بطرسبرغ وسارانسك الروسية: "من المهم بالنسبة لنا زيادة إنتاج المواد (الأولية) الروسية لزيادة حصة الأدوية ذات الإنتاج المحلي في السوق الروسية، وذلك بهدف تعزيز استقلالنا عن الموردين الأجانب، وخاصة عن الموردين الذين يخلقون لنا الكثير من الصعوبات".

كذلك أشار إلى ضرورة تحديث المعدات وبناء مرافق إنتاج جديدة وتحسين التقنيات وزيادة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية لمختبرات ومراكز البحث.

المصدر: نوفوستي