الصين تعلق على انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون

هنأت الصين المملكة العربية السعودية على انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم، إن بكين تهنئ المملكة العربية السعودية كونها أصبحت شريكا في الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأعرب المتحدث عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون من أجل تقديم مساهمة أكبر في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التنمية المشتركة.

وفي وقت سابق، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مذكرة، وقعت في سبتمبر 2022 في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، بشأن منح المملكة صفة شريك في الحوار في المنظمة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك في قصر السلام بجدة.

المصدر: نوفوستي