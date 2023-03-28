"أدنوك" الإماراتية تعتزم شراء حصة في أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل

أعلنت مجموعة "نيو ميد إنرغي" الإسرائيلية للغاز اليوم تلقيها عرضا لشراء 50% من رأس مالها من كل من "بريتش بتروليوم" وبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية مقابل 4 مليارات دولار.

وأكدت "بريتش بتروليوم" في بيان صحافي تقديمها العرض من دون الإفصاح عن قيمته. وتمتلك "نيو ميد إنرغي" حقوق استغلال أكثر من 45 في المئة من حقل "ليفياثان" وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل.

وأكدت الشركة أن العرض الذي تلقته الاثنين "غير ملزم"، مشيرة إلى تعيين لجنة تدقيق لدرس تفاصيل الصفقة، التي ستشمل شراء جميع أسهم الشركة الإسرائيلية المتداولة وجزء بسيط من الأسهم التي تمتلكها شركة "ديليك" الإسرائيلية العملاقة القابضة وهي إحدى الشركات المتفرعة عن نيو ميد.

وقالت بريتش بتروليوم إنها "قدمت مع أدنوك عرضا غير ملزم للاستحواذ على شركة نيو ميد إنرغي الخاصة من خلال الاستحواذ على الأسهم المتداولة والاستحواذ على جزء من حصة ديليك بحيث تصبح تمتلك 50 في المئة من نيو ميد إنرغي".

وفي بيانها، اعتبرت بريتش بتروليوم أن الصفقة "خطوة أولى مهمة" في ظل رغبتها وأدنوك في "إنشاء شركة جديدة مشتركة تركز على تطوير الغاز في المجالات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لنيو ميد الإسرائيلية يوسي آبو إن العرض جاء "نتيجة العلاقات الدافئة والجسور الني بنيت في السنوات الأخيرة مع شركات الطاقة العاملة في المنطقة".

وأضاف في بيان إن العرض "تصويت هام على الثقة" في "سوق الغاز الإسرائيلي بشكل عام وأعمال وأصول شركة نيو ميد إنرجي على وجه التحديد".

واكتشف حقل "ليفياثان" في العام 2010، ويقع على بعد 130 كيلومترا غرب مدينة حيفا. وتقدر الشركة الإسرائيلية أنه يحتوي على 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى 34.1 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز.

بدأ إنتاج الحقل في ديسمبر 2013 وتستخدم إسرائيل جزءا من غاز الحقل الذي تتصل به عبر الأنابيب كما وتصدر إلى كل من مصر والأردن.

المصدر: أ ف ب