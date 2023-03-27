ارتفاع أسعار النفط في ظل انحسار المخاوف في الأسواق

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي، وجاء الارتفاع في ظل انحسار المخاوف في الأسواق حول الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 69.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.56% إلى 74.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويرى محللون أن صعود الأسعار جاء في ظل غياب أحداث مهمة في سوق النفط العالمية، وقالت بريانكا ساشديفا المحللة الاقتصادية في شركة فيليب نوفا للوساطة: "تستمر الأسواق في مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكن بالنسبة لأسواق النفط غياب الأخبار يعد أمرا جيدا. نحن لم نشهد أي صدمات جديدة في النظام المصرفي في عطلة نهاية الأسبوع".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار النفط تصعد باعتدال اليوم في حركة تصحيحية للأسعار بعد تراجعها الأسبوع السابق في ظل مخاوف المستثمرين بشأن القطاع المصرفي العالمي.

المصدر: برايم