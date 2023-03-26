مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث عن أهمية تعافي الاقتصاد الصيني

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد في منتدى التنمية الصيني في بكين، إن حصة الصين في النمو الاقتصادي العالمي ستبلغ الثلث في عام 2023.

وأضافت: "الانتعاش القوي للاقتصاد الصيني يعني أنه في عام 2023 سيشكل حوالي ثلث النمو الاقتصادي العالمي، مما سيعطي دفعة إيجابية للاقتصاد العالمي".

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وأشارت كريستالينا جورجيفا إلى أنه، وفقا لتحليل صندوق النقد الدولي، تؤدي زيادة نقطة مئوية واحدة في الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الآسيوية الأخرى بمعدل 0.3 نقطة مئوية.

ووفقا لخطة عام 2023، تتوقع السلطات الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5٪.

من جانبها، قالت تشين فينغ يينغ المديرة السابقة لمركز الاقتصاد العالمي التابع لمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، إن معدل نمو الاقتصاد الصيني قد يصل إلى 6٪.

ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين، نما في نهاية عام 2022 بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2021 .

المصدر: نوفوستي