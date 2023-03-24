كيف أثر هبوط سهم "دويتشه بنك" على البورصات الأوروبية؟

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل انخفاض أسهم البنوك والخدمات المالية على خلفية استمرار المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي العالمي.

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وبحلول الساعة 14:24 بتوقيت موسكو، تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 1.76% إلى 7367.50 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.34% إلى 14854.50 نقطة.

كذلك تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.30% إلى 6975.34 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء هبوط الأسواق الأوروبية في ظل هبوط سهم "دويتشه بنك"، الذي يعد أكبر مصرف ألماني، والذي تراجع في تعملات اليوم بنحو 14%.

إلى جانب تراجع سهم "دويتشه بنك"، انخفضت أيضا أسهم "كومرتس بنك" و"كريدي سويس" و"سوسيتيه جنرال" و"يو بي إس" بأكثر من 5% لكل منها خلال تعاملات اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ