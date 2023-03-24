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كيف أثر هبوط سهم "دويتشه بنك" على البورصات الأوروبية؟

مال وأعمال

كيف أثر هبوط سهم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل انخفاض أسهم البنوك والخدمات المالية على خلفية استمرار المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي العالمي.

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وبحلول الساعة 14:24 بتوقيت موسكو، تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 1.76% إلى 7367.50 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.34% إلى 14854.50 نقطة.

كذلك تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.30% إلى 6975.34 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء هبوط الأسواق الأوروبية في ظل هبوط سهم "دويتشه بنك"، الذي يعد أكبر مصرف ألماني، والذي تراجع في تعملات اليوم بنحو 14%.

إلى جانب تراجع سهم "دويتشه بنك"، انخفضت أيضا أسهم "كومرتس بنك" و"كريدي سويس" و"سوسيتيه جنرال" و"يو بي إس" بأكثر من 5% لكل منها خلال تعاملات اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ

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