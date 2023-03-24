تشاد تأمم أصول الشركة الأمريكية "إكسون موبيل"

قامت السلطات التشادية بتأميم جميع أصول شركة تابعة لشركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل" في البلاد، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاد إنفوس".

وجاء في مقال نشرته الصحيفة: "قام رئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي بموجب مرسوم يحمل تاريخ 23 مارس 2023، بتأميم جميع الأصول وجميع الحقوق من الاتفاقيات ورخص الاستكشاف ورخص نقل الهيدروكربونات لشركة ESSO Exploration and Production Chad Inc (شركة تابعة إكسون موبيل)".

وفي ديسمبر الماضي، قالت "إكسون موبيل" إنها أبرمت صفقة لبيع أصولها في تشاد والكاميرون إلى "سافانا إنرغي" مقابل 407 ملايين دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وعارضت الحكومة التشادية الاتفاقية قائلة إن الشروط النهائية تختلف عن تلك التي قدمتها شركة "إكسون موبيل". وحذرت من أنها قد تلجأ إلى المحكمة لمنع الشراء وسوف تتخذ المزيد من الخطوات لحماية مصالحها.

وفي أبريل 2021، توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي حكم لسنوات عديدة متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال ضد المتمردين في شمال البلاد. ثم أعلن الجيش في تشاد حل البرلمان والحكومة وتشكيل مجلس عسكري انتقالي من 15 عضوا لحكم البلاد. وأضافوا أن الفترة الانتقالية ستستمر عاما ونصف العام وبعدها ستجرى الانتخابات.

وترأس المجلس اللواء محمد إدريس ديبي، 37 عاما وهو نجل الرئيس الراحل، وفي 8 أكتوبر 2022، تم حل المجلس العسكري، ونصب محمد إدريس ديبي رئيسا مؤقتا لتشاد.

المصدر: برايم