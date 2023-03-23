بعد اجتماع "حاسم" للمركزي الأمريكي.. دول عربية تسير على خطاه

سارت البنوك المركزية في الخليج على مسار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وقررت رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية، وذلك بعد قراره بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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- السعودية:

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00%.

- سلطنة عمان:

قام البنك المركزي العماني بدءا من اليوم بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50 بالمائة.

وأوضح المركزي العماني في بيان، أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني.

وحث البنك المركزي العماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظراً لوفرة السيولة في النظام المصرفي.

- الإمارات:

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.65% إلى 4.90%، وذلك اعتبارا من اليوم.

كذلك قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

- البحرين:

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50% إلى 5.75%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25% إلى 5.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.25% إلى 6.50%. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض دون تغيير عند مستوى 6.75%.

- قطر:

أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.25%.

وأضاف المصرف، أنه قرر رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75%، كما قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50%.

المصدر: وكالات