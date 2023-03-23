بعد قرار الفدرالي الأمريكي حول الفائدة.. كيف تم تداول الذهب والدولار في الأسواق؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد قرار الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في إطار سعي لكبح جماح التضخم وفي ظل أزمة تضرب بنوكا في الولايات المتحدة وأوروبا.

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وجاء القرار تماشيا مع توقعات خبراء، الذين قالوا إن المنظم الأمريكي إما سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواها الحالي 4.5% - 4.75%.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.65% إلى 1999 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.65% إلى 1982.93 دولار للأونصة.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، فقد تراجع بنسبة 0.30% إلى 102.04 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، إن المسؤولين لا يرون تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وأنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع إذا لزم الأمر.

من جهتها صرحت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الحكومة الأمريكية لا تفكر في تأمين شامل للودائع المصرفية، مما أعاد إشعال المخاوف بشأن الأزمة المصرفية.

المصدر: RT