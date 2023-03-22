الصين تتصدر قائمة الشركاء.. تقرير يرصد تركز بوصلة التجارة السعودية شرقا

عززت السعودية من تجارتها مع الدول الشريكة بالعام الماضي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى دخول أسواق جديدة، لتسجل نموا للعام الثاني على التوالي.



وفي تقرير لها استند إلى بيانات رسمية، أشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أن تجارة السعودية الخارجية بلغت خلال العام الماضي نحو 2.24 تريليون ريال (598.7 مليار دولار) بنمو 40%، مقارنة بـ2021 البالغ 1.61 تريليون ريال (429 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن بوصلة تجارة السعودية الخارجية تركزت شرقا، مع تصدر أربع دول آسيوية الشركاء التجاريين، حيث استحوذت الدول الأربع وهي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية على 42% من حجم تجارة السعودية الخارجية، بواقع 935.7 مليار ريال وهي تزيد بنحو 42% على العام الذي سبقه البالغة 660.1 مليار ريال.

وذكر التقرير أن حجم التجارة مع الدول الأربع بلغ 702.8 مليار ريال قيمة صادرات، مقابل 232.9 مليار ريال للواردات، لتسجل السعودية فائضا من تلك الدول بلغ 469.8 مليار ريال.

وبينت "الاقتصادية" أن الصين تصدرت قائمة الشركاء بنسبة 17.7% من التجارة الخارجية للسعودية، إذ بلغت 397.7 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا بنحو 31%، موضحة أنه رغم استمرار تصدر الصين للقائمة، إلا أن نصيبها من تجارة السعودية الخارجية تراجع خلال العام الماضي إلى 17.7%، مقارنة بنحو 18.9% لعام 2021.

وجاءت الهند بعد الصين، حيث بلغ حجم التجارة نحو 196.9 مليار ريال، مسجلة نموا نحو 51% بعدما كانت عند مستوى 130.2 مليار ريال خلال 2021، فيما أدى النمو الكبير في تجارة السعودية مع الهند إلى زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية السعودية إلى 8.8%، مقارنة بنحو 8.1% للفترة ذاتها من العام السابق، كما نمت الصادرات السعودية إلى الهند خلال العام الماضي بنحو 58%، بينما نمت واردات السعودية منها بنحو 30% وفق "الاقتصادية".

هذا وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة مع اليابان ثالث أكبر شريك تجاري، بلغ نحو 178.2 مليار ريال مشكلة نحو 7.9% من حجم التجارة الخارجية للسعودية.

ونمت تجارة السعودية مع كوريا الجنوبية بنحو 62%، وهو أعلى نمو من بين أكبر عشرة شركاء للسعودية في 2022، لتتقدم بذلك مرتبتين في القائمة، كما بلغت التجارة مع كوريا الجنوبية 162.9 مليار ريال مقارنة بنحو 100.2 مليار ريال خلال 2021، ليزيد نصيبها من تجارة السعودية إلى 7.3% مقارنة بنحو 6.2% خلال 2021، بينما جاء النمو الكبير في التجارة من خلال زيادة الصادرات السعودية بنحو 64%، التي بلغت 143.4 مليار ريال، في حين زادت الواردات 51% إلى 12.9 مليار ريال، لتسجل السعودية فائضا تجاريا معها بلغ 124 مليار ريال، وهو ثاني أعلى فائض يحقق بعد اليابان.





المصدر: "الاقتصادية"