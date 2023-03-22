تباطؤ التضخم السنوي في روسيا إلى 5.9% في الفترة من 14 إلى 20 مارس

كشفت مراجعة الوضع الحالي للأسعار التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تباطؤ التضخم السنوي في روسيا في الفترة من 14 مارس إلى 20 مارس 2023، إلى 5.99% مقابل 7.65% قبل أسبوع.

ووفقا لتقرير الوزارة: "في الأسبوع من 14 مارس إلى 20 مارس 2023، كان التضخم 0.1%.. ومن الناحية السنوية، انخفض معدل نمو الأسعار إلى 5.99%. وفي قطاع الأغذية، زادت الأسعار بسبب ارتفاع المنتجات الغذائية باستثناء الخضروات والفواكه. وفي نفس الوقت، تسارع انخفاض أسعار منتجات الفاكهة والخضروات".

وأضاف التقرير: "وفي قطاع السلع غير الغذائية في أسبوع التقارير، ارتفعت الأسعار مع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وفي قطاع الخدمات، بلغ معدل نمو الأسعار 0.35% مع زيادة أسعار التذاكر الجوية للرحلات الداخلية".

وفي وقت سابق، تباطأ التضخم السنوي في روسيا من 7 إلى 13 مارس 2023، إلى 7.65% من 9.43% في الأسبوع السابق.

المصدر: تاس