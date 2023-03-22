ميلوني: نعمل على فتح خط ائتمان صندوق النقد الخاص بتونس

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن بلادها تعمل على فتح خط ائتمان صندوق النقد الدولي الخاص بتونس.

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وأضافت ميلوني، في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة، أن "تونس في وضع مالي معقد للغاية وإذا لم يتوقف، فإننا نخاطر بتدفق هجرة لا يمكن لأحد أن يوقفها".

وأوضحت: "بالأمس تحدثت مع الرئيسة فون دير لاين حول الجهود المبذولة لتجنب تخلف تونس عن السداد".

المصدر: وكالة نوفا