أول تعليق في مصر على طرح المنتجات الغذائية الروسية في الأسواق

أكد عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عمرو عصفور، على أهمية الاتفاق بين موسكو والقاهرة بعد تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية.

إقرأ المزيد

وشدد عمرو عصفور في تصريحات لـ RT ، على أن زيادة الكميات المطروحة من المنتجات الروسية في الأسواق المصرية، سيؤدي إلى توفير أكبر للسلع ، وبالتالي فأن كثرة المنتجات المعروضة مع الطلب المتزايد على السلع، سيؤدي إلى تثبيت السعر أو خفضه.

وأشاد بأهمية وجود صناعات مختلفة في مصر ، وخاصة الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن أي صناعات غذائية تدخل مصر هي مكسب للسوق المصرية سواء للمستهلك أو للمصدر أو المنتج.

وأكد على أهمية السوق المصرية باعتبارها سوقا استهلاكية كبيرة، كما أن مصر تعتبر خطوة نحو التصدير من خلالها إلى الخارج، مشيدا بالاتفاق المصري الروسي الذي يسمح للشركات المقيمة ببيع المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية الروسية، في الأسواق المصرية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أكد أن موسكو والقاهرة أبرمتا اتفاقية إضافية تسمح بإدخال تعديلات على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية، تسمح للشركات المقيمة ببيع المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية الروسية، في الأسواق المصرية.

وقال مانتوروف خلال اجتماع اللجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، أنه سيتم إضافة 50 هكتارا – 50 ألف متر مربع - إلى الموقع الرئيسي، وتم تحديد موقعا جديدا، وإدخال عدد من التغييرات الأخرى، ما يسمح ببيع المنتجات المصنعة في هذه المنطقة، بما في ذلك الأسواق المصرية.

المصدر: RT