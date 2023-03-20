روسيا تتجه لفرض قيود على تداول أسهم شركات الصناعات الدفاعية للدول غير الصديقة

يعمل بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) على تطوير آلية قانونية لتقييد التداول في البورصات الروسية بالأوراق المالية لشركات الصناعات الدفاعية من الدول غير الصديقة.

وجاء ذلك بحسب ما كشفته صحيفة "فيدوموستي" عن كتاب وجه من النائب الأول لرئيسة البنك المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين بتاريخ 15 مارس الجاري إلى النائب من حزب "روسيا الموحدة" ألكسندر ياكوبوفسكي.

وكان البرلماني الروسي قد اقترح في 14 فبراير الماضي هذه الخطوة على رئيسة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، وتضمن المقترح فرض قيود على تداول أسهم شركات الصناعات الدفاعية من الدول غير الصديقة، بما في ذلك تلك التي تزود أوكرانيا بالسلاح والمعدات العسكرية.

وقال تشيستيوخين في الكتاب إن المركزي الروسي يؤيد الخطوة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، ويدعم وقف تداول الأوراق المالية لهذه الشركات في روسيا.

ومن أجل تطوير "الحلول القانونية الضرورية" لتقييد تداول الأوراق المالية في روسيا لشركات من دول غير صديقة تنتج منتجات عسكرية أو ذات استخدام مزدوج أرسل البنك المركزي مقترحاته إلى "هيئات الدولة المختصة".

المصدر: "فيدوموستي"