وكالة الطاقة الدولية متفاجئة من إنتاج النفط الروسي

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إنها تفاجأت من الزيادة المطردة لإنتاج الهيدروكربونات السائلة (النفط والمكثفات) في روسيا الأمر الذي أدى إلى تحسين التوقعات لعام 2023.

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وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) الآن انخفاض إنتاج الذهب الأسود ومكثفاته في روسيا هذا العام بمقدار 740 ألف برميل يوميا بعد توقعات سابقة كانت عند 1.1 مليون برميل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها أن "إمدادات النفط من روسيا بعد دخول قواتها إلى أوكرانيا، ظلت بشكل مفاجئ مستقرة، حيث تم اتخاذ تدابير لتحويل صادرات النفط الخام إلى أسواق جديدة".

وقال خبراء الوكالة: "ساعدت أرقام الشحن القوية في مراجعة توقعاتنا للإنتاج الروسي بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام، نتوقع الآن أن يبلغ متوسط ​​إنتاج النفط (والمكثفات) 10.4 مليون برميل يوميا في عام 2023، وهو أقل بمقدار 740 ألف برميل يوميا عن العام الماضي".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في الشهر الماضي انخفاض إنتاج الهيدروكربونات الروسية بمقدار 1.1 مليون برميل في عام 2023 إلى 10 ملايين برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي