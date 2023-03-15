المركزي الأوروبي يلغي رخصة بنك على وشك الانهيار

أعلن البنك المركزي الأوروبي إلغاء رخصة مصرف "بلطيق إنترناشونال بنك" بعد إعلان السلطات اللاتفية في ديسمبر الماضي أن البنك "انهار أو على وشك الانهيار".

ودخل قرار سحب الرخصة في 11 مارس الماضي، ويخضع "بلطيق إنترناشونال بنك" لإشراف من البنك المركزي اللاتفي "لاتفيا بنك" منذ 1 يناير 2023

واتخذ البنك المركزي الأوروبي القرار بناء على اقتراح من لجنة أسواق المال ورأس المال (FCMC).

وكان مجلس إدارة FCMC قد قرر خلال اجتماعه طارئ في 12 ديسمبر 2022 تعليق تقديم الخدمات المالية في "بلطيق إنترناشونال بنك"، وقال المجلس حينها إن البنك "منهار أو على وشك الانهيار".

وذكر المجلس أن "بلطيق إنترناشونال بنك" فشل في تقديم استراتيجية عمل صالحة، ولديه مشكلات في الحوكمة الداخلية بما في ذلك قصور إجراءات مكافحة غسل الأموال.

المصدر: وكالات