"بلومبرغ": إدارة "تيك توك" تبحث الانفصال عن ByteDance لحل المشاكل مع واشنطن

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن إدارة شركة "تيك توك" تبحث إمكانية الانفصال عن الشركة الأم ByteDance الصينية لحل المشاكل مع الولايات المتحدة.

وتشير المصادر إلى أن ذلك سيكون "إجراء طارئا" في حال فشلت "تيك توك" في إقناع الولايات المتحدة بأنها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

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وحسب معلومات "بلومبرغ"، فإن وزارة العدل الأمريكية غير مقتنعة بمقترحات "تيك توك" الحالية لتسوية الخلافات.

ويشار إلى أن انفصال "تيك توك" عن الشركة الأم يجب أن توافق عليه السلطات الصينية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أيدت مشروع القانون المقدم في الكونغرس، الذي يسمح للرئيس بحظر شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، بما في ذلك تطبيق "تيك توك" الصيني الذي تعتبره السلطات الأمريكية "خطرا على الأمن القومي" الأمريكي.

المصدر: بلومبرغ