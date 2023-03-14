وكالة تنشر قائمة أكبر 5 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة معظم ودائعها غير مؤمن عليها

سلط انهيار اثنين من البنوك الأمريكية الكبرى في غضون أيام الضوء على الميزانيات العمومية للمقرضين الآخرين من ذوي رأس المال المتوسط.

وفي هذا الصدد نشرت وكالة "رويترز" في نسختها الإنجليزية، قائمة خمسة مقرضين إقليميين في الولايات المتحدة لديهم أكبر قدر من الودائع غير المؤمن عليها:

- "فيرست ريبابليك بنك" - First Republic Bank

- الودائع غير المؤمن عليها 119.5 مليار دولار.

- نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع، 68٪.

- الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر، 471 مليون دولار.

- أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة، انخفاض بنسبة 33.5٪

- الأحداث الأخيرة، تأمين أموال إضافية من "جيه بي مورغان تشيس أند كو"، والبنك يقول إن لديه أكثر من 70 مليار دولار من رأس المال غير المستخدم.

- "بنك كوميريكا" - Comerica Bank

- الودائع غير المؤمن عليها، 45.5 مليار دولار.

- نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع، 62٪.

- الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر، 3.03 مليار دولار.

- أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة، انخفاض بنسبة 16.1٪.

- "بنك ويسترن أليانس" - Western Alliance Bank

- الودائع غير المؤمن عليها، 31.1 مليار دولار.

- نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع، 58٪.

- الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر، 674.9 مليون دولار.

- أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة، انخفاض بنسبة 16.1٪

- الأحداث الأخيرة، إعادة تأكيد توقعات نمو الودائع للعام بأكمله من 13٪ إلى 17٪ بعد الأزمة في "بنك سيليكون فالي".

- "بنك زايونز" - Zions Bank

- الودائع غير المؤمن عليها، 37.6 مليار دولار.

- نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع، 53٪.

- الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر، 1.63 مليار دولار.

- أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة، انخفاض بنسبة 20.3٪.

- "بنك سينوفوس" - Synovus Bank

- الودائع غير المؤمن عليها، 25.1 مليار دولار

- نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع، 51٪.

- الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع حتى 31 ديسمبر، 1.6 مليار دولار.

- أداء الأسهم هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة، انخفاض بنسبة 17٪.

المصدر: "رويترز"