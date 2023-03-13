بسبب الغلاء.. المصريون يتراجعون عن شراء أهم سلع رمضان

تراجع الإقبال من معظم المصريين على شراء "ياميش رمضان" بشكل كبير خلال موسم 2023، حسب عدد من التجار.

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وأشار التجار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30%، بسبب زيادة أسعار الفاكهة والمنتجات عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة أن غالبية هذه المنتجات مستوردة من الخارج.

في المقابل، اتجهت بعض الشركات لخفض الأسعار فى الهايبرات والأسواق الكبيرة بنسبة وصلت إلى 15% بسبب تراجع المبيعات، فى محاولة منها لاحتواء أزمة تراجع القوى الشرائية.

وكشف مصدر مسؤول في كبرى شركات الصناعة الغذائية العاملة بالسوق، عن قيام الشركة بخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و15% على منتجات ياميش رمضان بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بموسم رمضان 2022.

وقال المصدر إن الأسعار ارتفعت هذا الموسم بشكل مبالغ فيه بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتوقف الاستيراد، لافتا إلى أن الشركة لديها شحنات في الموانئ يتم الإفراج عنها بصعوبة بسبب عدم القدرة على توفير الدولار، وهو ما أكده مصدر آخر في إحدى الشركات العاملة في السوق.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الياميش وسلع رمضان ارتفعت هذا الموسم فى الأسواق المحلية بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار الفاكهة والمنتجات عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة أن غالبية هذه المنتجات مستورد من الخارج.

المصدر: الشروق