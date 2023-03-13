رجل أعمال أردني يثير الجدل في مصر ببيع منتجات بأسعار خيالية

انتشرت تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مبادرة رجل أعمال أردني يبيع زجاجة الزيت بـ10 جنيهات، وكيلو السكر بـ15 جنيها لدعم المصريين.

إقرأ المزيد

وقام رجل الأعمال الأردني بمباردة قال فيها إن كل الشعب المصري مدعو إليها، مشيرا إلى أنه سيتم بيع زجاجة الزيت في براند جود بوك بسعر 10 جنيهات، كما يصل سعر كيلو الأرز إلى 15 جنيها للكيلو.

وأضاف أن عنوان المخازن والفرع الخاص به في محافظة القليوبية- مدينة شبرا الخيمة شارع الشابوري، كما أنه على استعداد للعمل مع الوكلاء والتوزيع في المحافظات، خلال الفترة المقبلة للتسهيل على المواطنين ولتخفيف الأعباء عليهم.

وأشار إلى أن براند جود بوك للمواد الغذائية نجح في جذب 120 وكيلا خلال 4 أشهر، موضحا أن الشركة تسعى للمساهمة مع الحكومة المصرية ووزارة التموين في رفع العبء من على كاهل المواطن المصري، بالاضافة إلى توفير منتجات بأقل أسعار.

وعبر بعض المصريين عن تأييدهم لمبادرة رجل الأعمال الأردني، بينما عبر البعض الآخر عن غضبهم معتبرين أنها إهانة للمصريين.

المصدر: RT