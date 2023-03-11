نتنياهو: أتابع عن كثب سقوط بنك الاستثمار الأمريكي SVB

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتابع عن كثب انهيار بنك الاستثمار الأمريكي SVB الذي تسبب في أزمة عميقة في عالم تكنولوجيا الهايتك.

وتابع نتنياهو: "لقد أجريت محادثات من روما مع مسؤولين في مجال التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، وعند عودتي سأناقش مدى عمق الأزمة مع وزيريّ المالية والاقتصاد ومحافظ بنك إسرائيل".

وقال نتنياهو: "إذا لزم الأمر، سنتخذ خطوات من لمساعدة شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، للتغلب على أزمة التدفق النقدي التي نشأت بسبب الاضطرابات المالية، لا سيما أن اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر، وهذا يظهر مرة أخرى في هذه الأزمة".

وأضاف: "تراجعت أسهم SVB، التي تمول وفقا للتقديرات أكثر من 100 شركة إسرائيلية ناشئة. وقد وصلت نسبة تراجع أسهم البنك يوم الثلاثاء لأكثر من 60 بالمئة في وول ستريت، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وضعف صناعة الهايتيك".

وشهد القطاع المصرفي العالمي بداية سيئة، الجمعة، مع هبوط أسهمه في البورصات نتيجة القلق الذي نجم عن تعثر مجموعة "إس في بي فاينانشال غروب" الأميركية وهي شريك مفضل للعديد من شركات التكنولوجيا.

وقال ديفيد بينامو، مدير الاستثمارات في Axiom Alternative Investments في تقرير لوكالة فرانس برس إن حركة "الذعر المحدودة" هذه بدأت كرد فعل على قيام زبائن بسحوبات كبرى.

المصدر: I24