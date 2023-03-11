"قلوع الصبايا".. كنز مصر الثمين المكتشف في الصحراء

"قلوع الصبايا" بمنطقة أبو طرطور أحد الكنوز المكتشفة حديثا غرب مدينة الخارجة لشركة فوسفات مصر في محافظة الوادي الجديد بمصر.

وتقع منطقة "قلوع الصبايا" في قطاع "هضبة الزيات" وبه كميات هائلة من الخام تقدر بحوالي 40 مليون طن بنسبة تركيز من 27 – 28% بإجمالي 90 مليون طن.

ويبلغ سمك الخام من 2- 4 متر والغطاء الصخري له قليل بما يقلل نفقات وتكاليف عمليات الاستخراج وهو القطاع الذي بدأ العمل به وفقا لما أعلنته شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول.

ويقول المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات إن قطاع قلوع الصبايا يبلغ طوله حوالي 15 كيلومترا، وبعرض 2.6 كيلومتر وجرى استكشافه حديثا من خلال رحلات جيولوجية وحفر آبار استكشافية، وجرى تقدير حوالى 5 ملايين طن بشكل مبدئي وتركيز الخام الاقتصادي وهو خامس أكسيد الفوسفور ( P2O5) في القطاع من 27 – 28%.

وأضاف أن الشركة تستهدف استخراج مليون طن فوسفات اعتبارا من يناير 2023 وعلى مدار العام الجديد على مرحلتين الأولى بواقع 600 الف طن والثانية 400 ألف طن، وذلك بعد نجاح الشركة في تجهيز موقع قلوع الصبايا للعمل من خلال تعبيد طرق داخلية بطول 20 كم وتوفير ميزان وجارى تركيب الكسارات لأغراض التكسير والطحن وعلى التوازي أعمال البنية التحتية للمنطقة وتوفير السكن اللازم للعاملين.

وأوضح عبد العظيم أن مصر تحتل المركز السابع على مستوى العالم في احتياطى خام الفوسفات، والمركز السادس في إنتاج الخام، وتنتج شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول 70% من ناتج خام الفوسفات على مستوى مصر وإنتاج حوالي 8.5 مليون طن سنويا من خلال رؤية وزير البترول ورئيس الشركة ومساعده لتنمية الأعمال في العمل في مواقع استخراج الخام في أكثر من موقع سواء في الوادى الجديد أو حتى في محافظتي البحر الأحمر وأسوان، وهو ما جعل شركة فوسفات مصر بوزارة البترول الداعم الأساسي والمنتج الرئيسى للخام على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد العظيم، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر توجيهاته ببدء العمل وتدشين موقع كشف منجمي جديد لخام الفوسفات في محافظة الوادي الجديد لينضم ضمن منظومة العمل التعديني التي تنفذه الوزارة لاستغلال ثروات الوطن التعدينية، من خلال تحقيق اكتشافات جديدة في الهضبة التي يقدر الخام بها حوالي مليار طن في إجمالى مساحتها التي تصل 1200 كيلو مترمربع.

ولفت إلى أن الكشف المنجمي في منطقة "قلوع الصبايا" و"الزيات"، يشكل طفرة نوعية ونقلة هائلة فى مجال إنتاج خام الفوسفات.

يذكر أن شركة فوسفات مصر، استقبلت رحلة كشفية بحثية من كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف، تضمنت استقبال 105 عضو هيئة تدريس وطلبة وطالبات الكلية، وتضمنت الرحلة تفقد مواقع قطاعات الاستخراج والإنتاج بالهضبة والتعرف على مراحل استخراج وتجميعه وأعمال النقل خارج الموقع بالإضافة للتعرف على مراحل البحث والاستكشاف الجيولوجى من خلال إدارة الأبحاث بالموقع.

المصدر: صدى البلد