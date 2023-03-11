مسؤول مصري يكشف السبب الحقيقي لانسحاب بلاده من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية

نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر حكومي مسؤول أن أسباب انسحاب القاهرة من اتفاقية تجارة الحبوب GTC، تعود لاتباع الحكومة سياسة التقشف وترشيد الإنفاق.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن "أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات "GTC"، التابعة للأمم المتحدة، بدءا من يونيو المقبل، بعد اشتراك طويل دام لـ28 عاما، ترجع إلى اتباع الحكومة الآن سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد حاليًا، وخاصة توفير الدولار للسلع الأساسية والأشياء ذات الأولوية فقط".

وأضاف المصدر أن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، كما أنها تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.

وقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبا بالانسحاب اعتبارا من 30 يونيو 2023.

وعلّق المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي، أرنو بيتي، على قرار مصر بالانسحاب، بأن العديد من الوفود داخل مجلس الحكم متفاجئة بشأن القرار، وأن العديد من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها.

فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن القرار اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس "دون قيمة مضافة".

المصدر: "الشروق"