الأعلى في تاريخ مصر.. التضخم الأساسي يسجل 40.3% خلال فبراير

أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023، مقابل 31.2% في يناير 2023.

وذكر موقع البنك المركزي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس 9 مارس 2023، سجل معدلا شهريا بلغ 6.5% في فبراير 2023 مقابل 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 4.7% في يناير 2023.

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وقال المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم العام، سجل 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023.

كما سجّل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير 2023.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023.

المصدر: القاهرة 24