شركة كورية جنوبية تفوز بصفقة بناء محطات كهرباء في ليبيا

فازت شركة "دايو" للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بصفقة لبناء محطات توليد الكهرباء في ليبيا.

وذكرت "دايو" أنها وقعت مع الشركة العامة للكهرباء الليبية على صفقة بقيمة 790 مليون دولار لمشروع المسار السريع لبناء محطات توليد الكهرباء (Fast Track Power Plant Project) في منطقتي مليتة ومصراتة في ليبيا.

وقالت الشركة إن "هذا المشروع يهدف لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف في ليبيا التي تواجه نقصا في الكهرباء بسبب الحرب الأهلية".

ودخلت شركة "دايو" كأول شركة كورية في ليبيا في عام 1978 قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وليبيا، وسعت لتعزيز الثقة مع الحكومة الليبية من خلال تنفيذ ما مجموعه 163 مشروعا بقيمة 11 مليار دولار في المجالات المختلفة مثل توليد الطاقة والبتروكيماويات والهندسة المدنية والبناء وغيرها.

وقال مسؤول في الشركة إن هذا العقد جاء كثمار لاستراتيجية دقيقة ومثابرة للشركة في ليبيا التي هي إحدى الأسواق الرئيسية لها.

المصدر: "يونهاب"