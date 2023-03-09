بـ 7 مليارات دولار.. "أرامكو" تضع حجر الأساس لمشروع "شاهين" في كوريا الجنوبية

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية وضع حجر الأساس لمشروع "شاهين" للبتروكيماويات في أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية، والذي تبلغ قيمته نحو 26.5 مليار ريال (7 مليارات دولار).

وشارك في عملية وضع حجر الأساس رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك يول، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.

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وذكرت أرامكو، في بيان، أنه تم تطوير "مشروع شاهين" المعلن عنه في نوفمبر 2022 من قبل شركة "إس – أويل" التابعة لأرامكو السعودية، حيث يُعد جزءا رئيسا من استراتيجية أرامكو لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي استراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إنه أكبر مشروع من حيث حجم الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية.

وشارك في الحفل حوالي 300 مسؤول على رأسهم وزير الصناعة والتجارة والطاقة لي تشانغ يانغ، وعمدة أولسان كيم دو كيوم، والرئيس التنفيذي لشركة "إس أويل" حسين القحطاني.

وتبلغ تكلفة مشروع شاهين، مشروع المرحلة الثانية للبتروكيماويات الذي تنفذه "إس أويل" 9.3 تريليونات وون (7 مليارات دولار) لبعث منشآت البتروكيماويات بما في ذلك وحدة التكسير البخاري (steam cracking facility).

ومن المتوقع أن يستكمل المشروع لبناء المنشآت في مجمع أونسان الصناعي في أولسان، بحلول يونيو عام 2026.

وسيقوم مشروع شاهين ببناء منشأة تكسير بالبخار ووحدات أخرى لإنتاج المواد الأولية البتروكيماوية مثل الإيثيلين والنفتا للبلاستيك والراتنجات الاصطناعية الأخرى.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "يونهاب"