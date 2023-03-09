مصر وقطر تستعدان لتأسيس صندوق استثماري مشترك

كشفت تقارير صحفية أن مصر وقطر تبحثان تأسيس صندوق استثماري مشترك في عدد من القطاعات المختلفة لدعم التعاون الاستثماري في مصر.

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وقال مصدر مسؤول بـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريح لـ القاهرة 24، إن مصر وقطر من المفترض أن تبدأن في الخطوات الأولى لتنفيذ صندوق استثماري مشترك خلال النصف الثاني من العام الميلادي 2023.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تحديد القطاعات والمجالات التي سيتم الاستثمار فيها من قبل الصندوق المشترك بين دولتي مصر وقطر، بالإضافة إلى تحديد أهداف الصندوق.

وذكر أن الهدف الأول والرئيسي وراء إنشاء صندوق استثماري بين مصر وقطر، هو دعم الاقتصاد والاستثمار في مصر، كخطوة داعمة للتنمية الاقتصادية والنمو.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كل الأصعدة، وتوج ذلك بتبادل الزيارات بين رئيسي البلدين خلال العام الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تتطلع إلى تطوير التعاون الثنائي بين القاهرة والدوحة، والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مضيفا أن زيارة الوفد الوزاري إلى دولة قطر تزامن مع التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة.

المصدر: القاهرة 24