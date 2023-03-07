إيران والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لمواصلة التعاون الجوي

أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو، أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع الإمارات في مجال النقل الجوي، تتضمن زيادة رحلات الترانزيت.

وقال المسؤول الإيراني، إن "منظمة الطيران المدني، تماشيا مع الواجب القانوني المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الطيران المدني، ومن أجل توسيع وتعزيز علاقات النقل الجوي مع دول العالم الأخرى، تقوم بتحديث مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل الجوي مع الدول الأخرى".

وأضاف: "بالنظر إلى حجم التبادل التجاري والسياحي وما إلى ذلك بين إيران والإمارات، وبعد سنوات من تحديث مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في عام 2015، تم وضعها على جدول الأعمال لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين".

وأشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة من قبل رئيسي منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية، وذلك بعد عقد اجتماعات ومناقشات بين المتخصصين والخبراء حول زيادة الرحلات الجوية بين البلدين وتطوير شبكة الرحلات الخارجية، وزيادة الرحلات الجوية التي تمر عبر إيران والتعاون فيما بينهما والاستعدادات اللازمة تمهيدا لتوقيع اتفاقية النقل الجوي.

وتابع يازرلو قائلا: "لقد حضر هذا الاجتماع مندوبون لعدد من شركات طيران الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد".

المصدر: ارنا