المالية الروسية تنشر بيانات اقتصادية وتؤكد أن خطة الميزانية لـ2023 لم تتغير

أفادت وزارة المالية الروسية، في تقريرها اليوم عن أداء الميزانية للشهرين يناير وفبراير من العام 2023، بأن خطة تنفيذ الميزانية الروسية للعام الجاري لم تتغير.

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وقالت الوزارة الروسية إن التقديرات الأولية تشير إلى أنه تم تنفيذ الميزانية الروسية في الشهرين الأولين من 2023 بعجز قدره 2.581 تريليون روبل.

وأضافت أن المصرفات زادت بنسبة 52% إلى 5.744 تريليون روبل، وشددت على أن خطة الميزانية الروسية للعام الجاري ككل لم تتغير.

ولفتت الوزارة إلى أن إيرادات الميزانية الروسية للفترة من يناير إلى فبراير من 2023 بلغت 3.163 تريليون روبل وهي أقل بنسبة 25% عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للوزارة الروسية فقد بلغت عائدات النفط والغاز 947 مليار روبل، وتتوقع الوزارة انتعاشا تدريجيا في إيرادات النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: برايم